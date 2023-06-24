روسيا تعلن تعليق مؤقت للملاحة في نهر موسكفا بموسكو



وكالات

نقلت وكالة أنباء تاس الرسمية الروسية عن السلطات في موسكو قولها، إنه تم تعليق الملاحة في نهر موسكفا، الذي يمر عبر العاصمة الروسية، بصورة مؤقتة السبت وسط تمرد قامت به مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين في بيان منفصل، إنه ليست هناك قيود على حركة السيارات والشاحنات من المدينة وإليها، لكنه أفاد بأنه تم تشديد إجراءات التفتيش الأمني.