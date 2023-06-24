لبنان: التصعيد الإسرائيلي تدمير متعمد لقيام دولة فلسطينية مستقلة

بيروت- (د ب أ)

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم السبت، أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، يشكل تدميراً متعمداً لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويكثف اعتداءاته العسكرية واستمراره في سياسة التوسع الاستيطاني وقضم المزيد من الأراضي وتهجير الفلسطينيين".

وأضافت:" تدين الوزارة استباحة دماء وأراضي وممتلكات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتحيي تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة ودفاعه البطولي عنها" داعية المجتمع الدولي التنبه للنتائج المترتبة على إهمال عملية السلام، وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على نهجهم العدواني".

وقالت "في هذا التصعيد المتواصل تدميراً منهجياً ومتعمداً لإمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية الصادرة في قمة بيروت (2002)".

وكان مستوطنون إسرائيليون هاجموا يوم الأربعاء الماضي، قريتي عوريف وترمسعيا وأحرقوا عدداً من المنازل والمركبات.