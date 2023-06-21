توجيه الاتهام لعضو إيطالي بالبرلمان الأوروبي في إطار تحقيق فساد

بروكسل- (د ب أ)

تم توجيه اتهام لعضو آخر في البرلمان الأوروبي، في إطار تحقيقات في الفساد أصابت البرلمان بالصدمة خلال الأشهر الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام بلجيكية.

وقال مكتب المدعي العام في بروكسل في بيان صحفي، إن المشتبه به متهم بالفساد وغسل الأموال والانتماء لمنظمة إجرامية.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن المشتبه به عضو البرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو، الذي كان في إيطاليا عندما تم اعتقال العديد من النواب السابقين والحاليين في بروكسل خلال شهر ديسمبر.

وتم توجيه اتهامات بتلقي رشاوى من قطر والمغرب مقابل التأثير على قرارات البرلمان الأوروبي، وأيضا بغسل أموال والانتماء لمنظمة إجرامية.

وجرى مصادرة 1.5 مليون يورو (1.64 مليون دولار) خلال مداهمات العام الماضي، حسبما قالت السلطات البلجيكية آنذاك.

ووافقت محكمة إيطالية على طلب تسليم كوزلينو في مايو.

وينفى كوزولينو وقطر والمغرب ارتكاب أي مخالفات.