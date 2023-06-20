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BBC

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال عند حاجز بيت فوريك في نابلس

10:27 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال عند حاجز بيت فوريك في نابلس

مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي - صورة ارشيفية

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وكالات

اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، على حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين، مما أدى لإصابة عددٍ منهم بالرصاص وبالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بالاتجاهين، وسط تجمع للمستوطنين، ومنعت وصول أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن لمنازلهم، كما هاجمت المركبات المتواجدة بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

بدوره، قال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن المستوطنين اعتدوا على مركبة إسعاف عند مفترق بيت فوريك، ما اضطر طاقمها إلى التراجع.

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