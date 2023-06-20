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BBC

حيلة ذكية لإنقاذ امرأة من الانتحار في البرتغال (فيديو)

01:52 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
حيلة ذكية لإنقاذ امرأة من الانتحار في البرتغال (فيديو)

إنقاذ سيدة من الانتحار صورة من الفيديو

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وكالات

نشرت "سكاي نيوز" عربية مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ امرأة من الانتحار من أعلى مبنى في البرتغال.

ونجحت فرق الإنقاذ في تطويق السيدة قبل أن تقفز من المبنى، باستخدام حيلة ذكية عبر قفز عناصر من فرق الإنقاذ مربوطين بحبال وتطويق السيدة سريعًا.

وتدخلت عناصر أخرى للإمساك بالسيدة من الخلف وإدخالها إلى المبنى.

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حيلة ذكية لإنقاذ امرأة إنقاذ امرأة من الانتحار محاولة إنقاذ امرأة الانتحار من أعلى مبنى في البرتغال

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