حيلة ذكية لإنقاذ امرأة من الانتحار في البرتغال (فيديو)
وكالات
نشرت "سكاي نيوز" عربية مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ امرأة من الانتحار من أعلى مبنى في البرتغال.
ونجحت فرق الإنقاذ في تطويق السيدة قبل أن تقفز من المبنى، باستخدام حيلة ذكية عبر قفز عناصر من فرق الإنقاذ مربوطين بحبال وتطويق السيدة سريعًا.
وتدخلت عناصر أخرى للإمساك بالسيدة من الخلف وإدخالها إلى المبنى.
حيلة ذكية لإنقاذ سيدة من الانتحار من أعلى مبنى في #البرتغال #شاهد_سكاي pic.twitter.com/t8z1rSmGH1— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 19, 2023
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