حيلة ذكية لإنقاذ امرأة من الانتحار في البرتغال (فيديو)

إنقاذ سيدة من الانتحار صورة من الفيديو

وكالات

نشرت "سكاي نيوز" عربية مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ امرأة من الانتحار من أعلى مبنى في البرتغال.

ونجحت فرق الإنقاذ في تطويق السيدة قبل أن تقفز من المبنى، باستخدام حيلة ذكية عبر قفز عناصر من فرق الإنقاذ مربوطين بحبال وتطويق السيدة سريعًا.

وتدخلت عناصر أخرى للإمساك بالسيدة من الخلف وإدخالها إلى المبنى.