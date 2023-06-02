عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة فى الأقصى
رام الله (أ ش أ)
أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب ومداخل البلدة القديمة فى القدس المحتلة.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي مقتضب - أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال انتشرت فى شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول عدد من الشبان إليه.
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