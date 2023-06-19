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مصر ترحب بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات

01:27 م الإثنين 19 يونيو 2023
مصر ترحب بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات

وزارة الخارجية

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القاهرة - (د ب أ)

رحبت مصراليوم الإثنين بإعلان الإمارات وقطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، أشادت مصر بهذه الخطوة الإيجابية على مسار تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ وحدة الصف العربي، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العربية على مختلف المستويات، وحماية مصالح الشعوب العربية الشقيقة.

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