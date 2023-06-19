مصر ترحب بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات
القاهرة - (د ب أ)
رحبت مصراليوم الإثنين بإعلان الإمارات وقطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، أشادت مصر بهذه الخطوة الإيجابية على مسار تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ وحدة الصف العربي، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العربية على مختلف المستويات، وحماية مصالح الشعوب العربية الشقيقة.
سوق مصراوى
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
بخصم حتى 35% أفضل باور بانك للسفر ورحلات الصيفتفاصيل
-
أفضل مراوح ومبردات الهواء لمواجة حر الصيف بخصم حتى 29%تفاصيل
-
اشتري زيت و فلتر و مياه ردياتير بأسعار تبدأ من 104 جنيهات و تقسيطتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات ومستلزمات للسيارة أقل من 99 جنيهًا بخصم حتى 39%تفاصيل
-
بخصم حتى 43% أفضل منتجات العناية بالبشرة لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: