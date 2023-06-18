مفتى سنغافورة: 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى فى سنغافورة

سنغافورة - (د ب أ):

أعلن مفتى سنغافورة وهو الزعيم الإسلامي الأعلى في البلاد اليوم الأحد أن المسلمين في سنغافورة سيحتفلون بعيد الأضحى المبارك " هاري رايا حاجي " يوم التاسع والعشرين من يونيو الجارى .

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية فى موقعها الإلكترونى عن مفتى سنغافورة ناظر الدين محمد ناصر قوله فى بيان صحفى إنه استنادا إلى الحسابات الفلكية وعدم ظهور هلال شهر ذى الحجة عند غروب شمس اليوم الأحد، فإنه على ذلك يكون يوم 20 من يونيو الجاري هو بداية شهر ذي الحجة وليوافق يوم التاسع والعشرين من يونيو أول أيام عيد الأضحى.