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BBC

هدنة جديدة في السودان بوساطة سعودية تبدأ غدا وتستمر 3 أيام

11:06 م السبت 17 يونيو 2023
هدنة جديدة في السودان بوساطة سعودية تبدأ غدا وتستمر 3 أيام

القوات المسلحة السودانية

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وكالات:

أعلن بيان سعودي أمريكي مشترك أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتفقوا على وقف لإطلاق النار في أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح غدٍ الأحد 18 يونيو بتوقيت الخرطوم.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم السبت "تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 - 21 يونيو) الساعة (6) صباحاً بتوقيت الخرطوم".

وأضاف البيان "اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة و إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".

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