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BBC

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين

06:25 م السبت 17 يونيو 2023
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين

مقياس ريختر

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مانيلا - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة بابويان في الفلبين اليوم السبت.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 53ر19 درجة شمالا وخط طول 30ر120 درجة شرقا، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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