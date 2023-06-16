تبون: الجزائريون سيبقون أحرارا والرئيس بوتين صديق كل العالم

الجزائر - (د ب أ):

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، على متانة علاقة بلاده مع روسيا، مشيدا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفه بـ" صديق كل العالم".

ورد تبون، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه مدينة بطرسبورج الروسية، اليوم، على سؤال حول مزاعم عن ضغوطات تتعرض لها الجزائر لثنيها عن شراء الأسلحة الروسية بالقول :"أجيب بجملة واحدة.. الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون كذلك".

ونقلت الرئاسة الجزائرية تصريحات أخرى للرئيس تبون، جاء فيها أنه "لا توجد حروب رابحة، كل الحروب خاسرة..أتمنى للبشرية الرقي والرفاه خاصة للشعوب الفقيرة. أعتقد أن الرئيس بوتين معتدل جدا في مداخلاته وأستخلص من كلامه اليوم بأنه صديق لكل العالم، تماما كما الجزائر، إلا ما يعادينا".

وأضاف " نريد الانضمام في أقرب وقت إلى "البريكس" لتحرير اقتصادنا من بعض الضغوطات، وأتمنى أن تكون هناك عملة عربية واحدة".

كما أكد تبون أن "الجزائر تشهد مرحلة تنموية هامة وأصبحت وجهة استثمار واعد بسبب محفزات الاستثمار"، لافتا أنها "تعمل على زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء، والمجال مفتوح أمام الاقتصاديين الذين ينتظرون دعم الحكومة الجزائرية".

كما دعا المستثمرين لاكتشاف بيئة الأعمال والمحفزات الاقتصادية المساعدة على خلق الثروة الجديدة في الجزائر التي لا تقع عليها أية مديونية، مبرزا ان نسبة النمو التي وصلت إلى 3ر4 بالمائة ستزيد إلى ما هو أكثر خلال العام الحالي.