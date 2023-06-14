لسلامة الحجاج.. تهيئة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بتقنية الاهتزازات التحذيرية

كتب- يوسف عفيفي

قالت المملكة العربية السعودية، إن تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق، تُعد إحدى التقنيات المهمة لرفع مستوى السلامة على الطرق، وهي عبارة عن مطبات منخفضة عن سطح الأسفلت بأبعاد محددة وترتيب وتكرار محدد يتم تنفيذها على أكتاف الطرق باستخدام سيارات حديثة مزودة بعدد من التقنيات المخصصة بإنشاء المطبات.

وأوضحت السعودية، أن المملكة هي الدولة الأولى على المستوى العربي التي نفذت هذه التقنية المطورة على طرقها، وتكمن فوائدها في تنبيه مستخدمي الطرق السريعة بإصدار أصوات معينة لمجرد خروجهم عن المسار المخصص في حال شعورهم بالنعاس أثناء القيادة أو استعمال الهاتف أو عدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفرت الخدمات ووسائل السلامة كافة لضيوف الرحمن على شبكة الطرق، التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في مؤشر الترابط.