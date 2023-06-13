بعد ساعات من اختبار القيادة.. مراهق نمساوي يتسبب في وفاة شخصين

فيينا - (د ب ا)

لقي شخصان حتفهما في حادث سير، تورط فيه مراهق نمساوي يبلغ من العمر 17 عامًا بعد ساعات من نجاحه في اختبار القيادة.

وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء إنه وفقا للمعلومات الأولية، انزلقت سيارة المراهق على طريق بالقرب من مدينة لينز، واصطدمت بسيارة قادمة.

وتوفيت راكبة تبلغ من العمر 16 عامًا وسائق السيارة الأخرى يبلغ من العمر 36 عامًا في الحادث الذي وقع مساء أمس الاثنين. وتوفى الشخصان على الفور.

وأصيب المراهق وراكبة أخرى تبلغ من العمر 16 عامًا بإصابات خطيرة.