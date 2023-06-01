واشنطن تدعو الناتو إلى دعم أوكرانيا لردع أي هجمات في المستقبل

واشنطن- (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه يجب على حلف شمال الأطلسي (الناتو) التعاون من أجل مزيد من الدعم للجيش الأوكراني خلال السنوات المقبلة، للانتصار في الحرب الجارية، وردع أي هجمات في المستقبل.

وقال بلينكن، اليوم الخميس، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف بالعاصمة النرويجية أوسلو، إن الولايات المتحدة "ركزت على مساعدة أوكرانيا في تعزيز قدرتها على الدفاع والردع في الأجلين المتوسط والبعيد، ليكون لدى أوكرانيا، عند تسوية العدوان الحالي، كامل القدرة على الردع والدفاع، ضد أي عدوان في المستقبل، حال الضرورة".

كان الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، أدلى بتصريح مماثل قال فيه إنه يتوقع أن يوافق أعضاء الناتو على برنامج دعم جديد لأوكرانيا في القمة المقبلة في ليتوانيا خلال يوليو المقبل.