إيطاليا ترفع حظرا على مبيعات الأسلحة للسعودية

وكالات

قالت الحكومة الإيطالية في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، إنها رفعت حظرا كان مفروضا على مبيعات الأسلحة للسعودية.

وفُرضت قيود على تصدير العتاد العسكري للسعودية في عامي 2019 و2020، لمنع استخدامها في الصراع اليمني.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيانها إن الحظر لم يعد ضروريا "في ضوء تغير الوضع" على الأرض. وأشاد البيان بجهود وساطة السلام السعودية في الآونة الأخيرة.

واليمن واقع في مستنقع صراع منذ أن أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في عام 2015 بهدف إعادة الحكومة.

واكتسبت مبادرات السلام زخما متزايدا بعد أن اتفقت الرياض وطهران في مارس، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها منذ 2016.

وقالت إيطاليا إن قرارها تجاه السعودية "يتماشى" مع رفعها الشهر الماضي، حظرا آخر على الأسلحة كان مفروضا على الإمارات ومرتبطا أيضا بالحرب في اليمن.