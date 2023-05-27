وزيرة الإعلام الباكستانية تستبعد إجراء مفاوضات مع عمران خان
إسلام آباد - (د ب أ):
استبعدت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب اليوم السبت إجراء مفاوضات مع رئيس الوزراء السابق عمران خان ، قائلة إنه لا يمكن إجراء محادثات مع أولئك الذين هاجموا الدولة، بل يجب معاقبتهم.
وقالت الوزيرة في بيان إن عمران خان لم يكن يدعو إلى إجراء مفاوضات ، بل كان في الواقع يسعى إلى "مرسوم مصالحة وطنية"، في إشارة إلى إجراء يسمح له بتجاوز أي إجراءات قانونية عن أي اتهامات فساد منسوبة إليه.
وقالت الوزيرة عن عمران خان إن "العميل الأجنبي الذي ارتكب عملية سطو على 60 مليار روبية كان من المقرر تقديمه إلى العدالة"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.
واستبعدت الوزيرة "إجراء محادثات مع أولئك الذين هاجموا المنشآت والمباني الحساسة التي كانت رمزا للفخر الوطني بما في ذلك القيادة العامة ، وأولئك الذين دنسوا النصب التذكارية للشهداء .. الذين هاجموا سيارات الإسعاف والمستشفيات والمدارس وتورطوا في أعمال التخريب".
وقالت إنه لا يمكن إجراء محادثات مع أولئك الذين سمموا عقول الشباب، ومن وصفتهم بـ "قادة المجرمين والإرهابيين".
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