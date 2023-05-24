روسيا تعلق على مزاعم استخدام مركبات عسكرية أمريكية في هجوم بيلغورود

وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) إنه "ليس سرا" أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم كميات متزايدة من المعدات العسكرية الغربية، في معرض تعليقه على تقارير عن استخدام مركبات عسكرية أمريكية الصنع في هجوم، الاثنين، عبر الحدود من قبل مواطنين روس مناهضين لبوتين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، الأربعاء: "ليس سرًا بالنسبة لنا أن التدخل المباشر وغير المباشر لهذه الدول الغربية في هذا الصراع يتزايد كل يوم".

وأضاف "ليس سرًا بالنسبة لنا أن المزيد والمزيد من المعدات تدخل الخدمة مع القوات المسلحة لأوكرانيا، التابعة لنظام كييف. إنه ليس سرا أن هذه التقنية تستخدم ضد جيشنا".

وتأتي تعليقات بيسكوف بعد تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن عددًا من المركبات التي تستخدمها المجموعات الروسية التي تعارض الرئيس فلاديمير بوتين في غاراتها عبر الحدود في منطقة بيلغورود كانت أمريكية الصنع.

حددت شبكة CNN ما لا يقل عن ثلاث مركبات مختلفة من طراز MaxxPro MRAP أمريكية الصنع في مقاطع فيديو يُزعم أنها كانت مستخدمة في التوغل، وذلك عن طريق تحديد مواقعها الجغرافية وتحليل العلامات على المركبات، إضافة إلى مقارنتها بالصور الرسمية للمركبات.

لا تستطيع CNN التحقق من التاريخ الدقيق لمقاطع الفيديو، لكنها تأكدت أنها نُشرت بعد الهجوم.

وقال الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، الثلاثاء: "لقد رأينا تلك التقارير، وهو أمر من الواضح أننا نواصل مراقبته عن كثب".

وأضاف رايدر: "سأقول إننا نستطيع أن نؤكد أن حكومة الولايات المتحدة لم توافق على نقل أي طرف ثالث للمعدات إلى المنظمات شبه العسكرية خارج القوات المسلحة الأوكرانية، كما أن الحكومة الأوكرانية لم تطلب أي عمليات نقل من هذا القبيل. مرة أخرى، إنه شيء سنراقبه عن كثب".

ونفت كييف مرارًا أن المقاتلين الروس الذين عبروا الحدود يوم الاثنين كانوا يخضعون لإشراف أوكرانيا.