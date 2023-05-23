أمريكا تقدم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 245 مليون دولار

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 245 مليون دولار للسودان والدول المجاورة، لمساعدتها على التعامل مع الأزمة المستمرة الناجمة عن الصراع في السودان.

من جهتها، دعت سفيرة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، طرفي النزاع في السودان إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، والذي تم التوصل إليه في جدة.

وطالبت جرينفيلد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالقيام بواجباتهم من أجل إنهاء النزاع في هذا البلد، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل مستدام للأزمة في السودان.

وقد بدأ الإثنين، سريان اتفاق وقف إطلاق النار رسمياً بين طرفي النزاع في السودان لمدة سبعة أيام.