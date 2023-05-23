وفاة 7 طلاب إثر انهيار بحلبة رياضية في مدرستهم بسبب عاصفة في تايلاند

بانكوك - (د ب أ)

قالت السلطات في تايلاند إن سبعة طلاب لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرون عندما انهارت حلبة رياضية مفتوحة، ومسقوفة، إثر عاصفة عاتية اجتاحت مدرسة بان نوين بو في منطقة سام نجام، مساء أمس الاثنين، حسبما أفادت صحيفة بانكوك بوست اليوم الثلاثاء.

وضربت العاصفة منطقة سام نجام حوالي الساعة 0630 مساء، وصاحبها هطول أمطار غزيرة على أجزاء من هذه المنطقة من الإقليم الشمالي.

وضربت العاصفة حلبة رياضية واسعة، حيث انهار سقف معدني يغطي ملعبا للكرة الطائرة ومرافق رياضية أخرى بينما كان الطلاب يلعبون تحتها.

وانهار الهيكل بكامله فجأة، وسحق عددا من الطلاب.

وتم الإبلاغ في البداية عن مقتل ستة طلاب في موقع الحادث، وإصابة 18، سبعة منهم في حالة خطيرة. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وتوفي طالب سابع ، وهو صبي عمره 6 سنوات ، متأثرا بجراحه حوالي الساعة 0130 صباح اليوم الثلاثاء.

وتردد في وقت لاحق أن عدد الطلاب المصابين بلغ 25.

وأطاحت العاصفة أيضا بالعديد من أسطح المنازل في تامبون نوين بو.

وهرعت السلطات إلى المدرسة للإشراف على عملية الإنقاذ بعد هدوء العاصفة.

ويجرى حاليا تقييم الأضرار الناجمة عن العاصفة.