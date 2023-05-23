منها تهديد حياة الرئيس.. الكشف عن التهم الموجهة لسائق اصطدم بحاجز أمني قرب البيت الأبيض

(وكالات):

أعلنت شرطة "US Park Police" في أمريكا عن إلقاء القبض على سائق الشاحنة التي اصطدمت بحاجز أمني قرب البيت الأبيض وتوجيه اتهامات عدة له من ضمنها تهديد حياة أو إيذاء الرئيس أو نائبه أو أحد أفراد عائلته، الثلاثاء.

وقالت الشرطة في بيان إن الاتهامات تشمل: "اعتداء بسلاح خطير، تصرف متهور بشاحنة، التهديد بقتل أو اختطاف أو التسبب بأذى للرئيس أو نائبه أو أحد أفراد عائلته، تحطيم ممتلكات فدرالية والتعدي على ممتلكات الغير".

وتساعد وحدة "الاستجابة الوطنية في العاصمة" التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "شرطة بارك" والخدمة السرية الأمريكية في التحقيقات.

ولم تُعلن الشرطة بعد عن هوية سائق الشاحنة، الذي أكد مصدر أنه اصطدم بالحاجز عمدا.