"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا طارئا بشأن الاعتداءات على المسجد الأقصى
الرياض - (د ب أ):
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، غدا الأربعاء ، في مقرها بجدة الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لـ "بحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك".
وقالت المنظمة ، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء ، إن الاجتماع بدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأشارت إلى أنه من المرتقب أن يخاطب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، الاجتماع ليطلعه على "التطورات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس الشريف بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة".
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