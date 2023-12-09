جوتيريش: القانون الدولي الإنساني مُلزِم في جميع الأوقات ولا يمكن تطبيقه انتقائيًا

مصراوي

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إن القانون الدولي الإنساني مُلزِم في جميع الأوقات ولا يمكن تطبيقه انتقائيا ولا تسري عليه المعاملة بالمثل.

وكان مجلس الأمن الدولي، فشل في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

واجتمع مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

وقال نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن ذلك "سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".