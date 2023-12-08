الصحة العالمية: غزة لم تعد تتحمل خسارة سيارة إسعاف واحدة

بي بي سي

حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، الذي أصبح "لا يستطيع تحمل خسارة سيارة إسعاف واحدة، أو سرير واحدا في مستشفياته.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي من جنيف: "الوضع يزداد فظاعة يوما بعد يوم بصورة لا تصدق، فغزة لم تعد تتمكن من خسارة المزيد من المرافق الصحية.

وأضاف "بتنا نرى الأطفال والناس يتسولون ويبكون من أجل شربة ماء، لم تعد الإمدادات الأساسية متاحة، حصة الفرد في غزة أصبحت لتراً واحداً إلى لترين من المياه العذبة يومياً، وهي مياه لكل شيء، وليس للشرب فقط".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه كان من المفترض أن تنقل إحدى القوافل إمدادات طبية إلى المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، اليوم الجمعة، وتقوم بإجلاء 12 مريضاً إلى الجنوب، إلا أنه "قيل لنا هذا الصباح إنه يجب تعليق هذه المهمة بسبب الوضع الأمني".

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن 14 مستشفى فقط من بين 36 مستشفى في قطاع غزة لا يزال يعمل.