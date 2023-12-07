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BBC

مسؤول بالبيت الأبيض: لا نطالب إسرائيل بوقف الحرب ولم نعط موعدًا لإنهاء العمليات

11:42 م الخميس 07 ديسمبر 2023

جنود الاحتلال

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مصراوي

قالت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بالبيت الأبيض، إنهم يعتقدون أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة بجنوب غزة.
وتابعت رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: "لم نعط موعدا نهائيا محددا لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة".

وأشار مسؤول بالبيت الأبيض: "إذا توقفت الحرب اليوم، فإن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل ولهذا السبب لا نطالب إسرائيل التوقف".

وأضاف مسؤول بالبيت الأبيض: "هناك حالات تم فيها توجيه أشخاص إلى أماكن في غزة تعرضت لضربات في نهاية المطاف".

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