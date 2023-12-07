مسؤول بالبيت الأبيض: لا نطالب إسرائيل بوقف الحرب ولم نعط موعدًا لإنهاء العمليات



مصراوي

قالت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بالبيت الأبيض، إنهم يعتقدون أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة بجنوب غزة.

وتابعت رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: "لم نعط موعدا نهائيا محددا لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة".

وأشار مسؤول بالبيت الأبيض: "إذا توقفت الحرب اليوم، فإن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل ولهذا السبب لا نطالب إسرائيل التوقف".

وأضاف مسؤول بالبيت الأبيض: "هناك حالات تم فيها توجيه أشخاص إلى أماكن في غزة تعرضت لضربات في نهاية المطاف".