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BBC

"أثمر الغرس ياشيخنا".. القسام تنشر مشاهد جديدة من تجهيزاتها لاستهداف جنود الاحتلال

09:01 م الخميس 07 ديسمبر 2023

كتائب القسام

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مصراوي

نشرت كتائب القسام بقناتها على تليجرام، فيديو جديد بعنوان "أثمر الغرس ياشيخنا"، يحاكي الإعداد المسبق من وسائل القتال لمجاهدي القسام والمقاومة الفلسطينية.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، "إنه خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، تمكنا من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة".

وتابع أبو عبيدة، خلال بيان له على تليجرام، اليوم الخميس، أن مجاهدي القسام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر.

ولفت المتحدث باسم القسام،إلى أن مجاهدي القسام دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

كتائب القسام أبو عبيدة قطاع غزة الكيان الصهيوني طوفان الأقصى

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