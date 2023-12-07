القسام تعلن تفجير فتحة نفق بمنطقة الشيخ رضوان أثناء تواجد جنود الاحتلال فيها



(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، تفخيخ فتحة نفق بمنطقة الشيخ رضوان وتفجيرها في قوة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى وقوع خسائر بين جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق اليوم صرحت كتائب القسام، تدمير 79 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي في مختلف محاور مدينة غزة خلال الـ ٧٢ ساعة الأخيرة.

وكانت الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت، استهداف مقاتليها لقوة إسرائيلية من المشاة تتكون من 15 جنديًا بـ 3 عبوات، مشيرة إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح في شرق خانيونس.

وأضافت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنه تم استهداف دبابتين إسرائيليتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".

كما أفادت القسام، أنه تم استهداف جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال استخدام سلاح بندقية الغول القسامية شمال شرق مدينة خان يونس.



وأعلنت القسام اشتباك مقاتليها مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين، مشيرة إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح شرق خانيونس