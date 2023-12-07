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BBC

وول ستريت جورنال: واشنطن طلبت من إسرائيل السماح للجيش الأمريكي بالرد على الحوثيين

12:24 م الخميس 07 ديسمبر 2023

هجمات الحوثيين أرشيفية

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(مصراوي)

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤولين لم تسمهم، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل السماح للجيش الأمريكي بالرد على هجمات الحوثيين.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، أن طلب واشنطن من إسرائيل جاء وسط تخوفات من اتساع رقعة الحرب في المنطقة في الوقت الذي تشتعل فيه جبهة الصراع على الحدود اللبنانية بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى هجمات على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة تتبناها حركة المقاومة الإسلامية بالعراق ردًا على الدعم العسكري الأمريكي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتتزايد التحذيرات الدولية مؤخرًا من خطر اتساع نطاق الحرب في المنطقة خارج قطاع غزة لتضم أطراف أخرى كإيران وحزب الله، مع إطلاق حزب الله اللبناني للقذائف على جيش الاحتلال الإسرائيلي وإعلانه أنها جاءت ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

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