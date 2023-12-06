رئيس وزراء إسبانيا: على مجلس الأمن التحرك فورًا لفرض وقف إطلاق النار بغزة

مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء اليوم الأربعاء، إنه يدعم بشكل كامل رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي وفق المادة 99 للميثاق الأممي.

وأكد سانشيز أنه يجب على مجلس الأمن أن يتحرك على الفور ويفرض وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وجه رسالة لمجلس الأمن الدولي يحذر فيها من أن الحرب في غزة قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات الحالية للسلام والأمن الدوليين.

وقال جوتيريش إن الوضع في غزة يتدهور بسرعة والأوضاع تتحول لكارثة لها عواقبها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة.

وأكد أن على مجلس الأمن المساعدة في إقرار وقف إطلاق نار إنساني في غزة وتجنب وقوع كارثة إنسانية، موضحا أنه ليس هناك مكان آمن في القطاع ولا توجد حماية فعالة للمدنيين هناك.

وشدد جوتيريش على أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واستخدام كل نفوذه لمنع المزيد من التصعيد وإنهاء الأزمة في غزة.