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BBC

أردوغان: قادة الاحتلال سيُقدمون للعدالة بعد ارتكابهم المجازر في غزة

06:57 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

رجب طيب أردوغان

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مصراوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده تقف إلى جانب غزة التي تتعرض لحملة وحشية ظالمة.

وأوضح أردوغان أن قادة الاحتلال الإسرائيلي سيُقدمون أمام العدالة بعد ارتكابهم المجازر في قطاع غزة، مؤكدا أن وحشية إسرائيل مستمرة في غزة ضد الفلسطينيين بسبب سكوت الدول الغربية عما يحدث هناك.

وكان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أشار إلى أن هناك من يريد مواصلة الاقتتال غير آبه بحياة الفلسطينيين، مؤكدا أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة هي حالة كارثية.

وأوضح منصور أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن أعضاء المجموعة العربية التقوا بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وشجعوه على زيارة قطاع غزة.

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