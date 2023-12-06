حماس: إلغاء إقامة منسّقة الأمم المتحدة بغزة استمرار لنهج الغطرسة والنظرة الاستعلائية للصهاينة

مصراوي

قالت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إن إلغاء حكومة الاحتلال إقامة منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة السيدة لين هاستينجز، بسبب رفضها تبني رواية الاحتلال الكاذبة ضد حركة حماس، هو استمرار لنهج الغطرسة والنظرة الاستعلائية للصهاينة الذين يحاولون فرض روايتهم المضلّلة والمكذوبة، للتغطية على حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني.

سبق وأن أعلن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه قرر إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة لين هاستينجز؛ لعدم إدانتها حركة حماس.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت إن إسرائيل ترفض تمديد تأشيرة المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لين هاستينجز لاتهامها بمعاداة إسرائيل والانحياز للفلسطينيين.

وفي نهاية أكتوبر الماضي تعرضت هاستينجز لهجوم من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس بتهمة أنها ليست "محايدة" أو وغير موضوعية، وكذلك اتهمها متحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي بالانحياز للفلسطينيين.