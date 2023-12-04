مصدر تركي: مجموعة الاتصال بشأن غزة ستجري مفاوضات مع الإدارة الأمريكية

موسكو - (د ب أ)

صرح مصدر دبلوماسي تركي بأن مجموعة الاتصال المعنية بتسوية النزاع في غزة، ستجري مفاوضات مع الإدارة الأمريكية، هذا الأسبوع.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين: "نتوقع عقد مفاوضات مجموعة الاتصال في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع"، رافضا التعليق على التوقعات من المحادثات.

ويأتي ذلك بعدما قام وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية، بتشكيل مجموعة اتصال بشأن غزة، في أعقاب القمة المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض، في 11 من نوفمبر الماضي، حيث عقدت المجموعة مفاوضات في بكين وموسكو ولندن وباريس.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن "السلطة الفلسطينية لا يمكنها في الوقت الحالي تولي إدارة قطاع غزة".

وأكد كيربي أن "الولايات المتحدة لم تتخل عن فكرة حل الدولتين، لكنها تريد رؤية سلطة فلسطينية بإمكانها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني".