إعلام عبري: مسؤول بريطاني سيعمل لإقناع دول أوربية باستقبال لاجئين من غزة

مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير سيترأس طاقما يعمل على إقناع دول أوروبية باستقبال لاجئين من قطاع غزة.

سبق وأن قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيريتش، إنه يتوجب على إسرائيل تشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة وإيجاد دول مستعدة لاستقبالهم.

وشدد سموتيريتش على أنه يجب أن يبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة لفترة طويلة، موضحا أنه يشجع على تغيير جذري في القطاع.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة تسجيل 7000 مفقود 56451 مصابا و1.8 مليون نازح خلال 86 يوما من العدوان.