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BBC

المركزي الفلسطيني للإحصاء: عدد الشهداء هذا العام هو الأكبر منذ نكبة 1948

05:45 م الأحد 31 ديسمبر 2023

غزة

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مصراوي
قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء في بيان له، اليوم الأحد، إن عدد الشهداء هذا العام هو الأكبر في فلسطين منذ نكبة 1948.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21 ألفا و822 شهيدا إضافة إلى 56 ألفا و451 مصابا.
وأضافت الصحة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
فيما زعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش يعمل بشكل أخلاقي في حربه على حماس في غزة.

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