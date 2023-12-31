القيادة المركزية الأمريكية: قمنا بالرد على مهاجمي السفينة ميرسك

(مصراوي)

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إن زوارق تابعة للحوثيين أطلقت النار على سفينة تجارية تابعة لشركة ميرسك الدنماركية واقتربت حتى مسافة 20 مترًا منها في محاولة للصعود عليها.

وأضافت القيادة، أن مروحيات أمريكية استجابت لاستغاثة السفينة، من خلال رد مروحيات أمريكية على مصدر هجوم.

وحسب القيادة، ردت المروحيات الأمريكية بإطلاق النار وإغراق 3 زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها، مشيرة إلى فرار الزورق الرابع من المنطقة.

وأعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، أنها ستوقف عملياتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد تعرض إحدى سفنها التجارية لهجوم من الحوثيين.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد أعلنت أنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادث على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.

وأضافت هيئة عمليات التجارة، أن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بثلاثة زوارق من ناحية الميناء وجرى تبادل إطلاق النار، مشيرًة إلى أنه لم تقع أي خسائر بين أفراد الطاقم.

وتستهدف جماعة أنصار الله الحوثي، جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، مع إعلانها سابقًا أنها ستستهدف كافة السفن المتجهة من وإلى إسرائيل ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة وحتى يسمح بدخول الإمدادات اللازمة إلى القطاع.

وأصبح البحر الأحمر منطقة مضطربة مؤخرًا، بعد هجمات الحوثيين إضافة إلى استهداف سفينة هولندية قبالة سواحل الهند، اتهمت الولايات المتحدة إيران باستهدافها بينما نفت الأخيرة ذلك قائلة إن واشنطن ليست في موقف يسمح لها بتوجيه الاتهامات.