"القسام" تعلن قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

غزة - (د ب أ )

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، اليوم الأحد، بعد تفجير عبوات في تمركز لهم في قطاع غزة .

وقالت "كتائب القسام" في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة "إكس": "فجر اليوم تمكن مجاهدونا من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة ثلاث عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز".

وأضافت أنه: "وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".