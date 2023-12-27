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BBC

فيديو| متظاهرون أمريكيون يغلقون مدخل مطار بولاية نيويورك بسبب الحرب على غزة

10:04 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

متظاهرون أمريكيون يغلقون مدخل مطار بولاية نيويورك

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مصراوي

أغلقت مجموعة من المتظاهرين المناهضين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، مدخل مطار "جون كينيدي" في ولاية نيويورك الأمريكية؛ تنديدا بالمجازر التي ترتكبها قوات جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل.

فيما قامت عناصر الشرطة الأمريكية باعتقال عددا من المتظاهرين أمام المطار الدولي بولاية نيويورك.

سبق وأن خرجت تظاهرات في عدة في كثير من الولايات الأمريكية للمطالبة بوقف العدوان على غزة، فقام بعض النشطاء بتلطيخ بوابات البيت الأبيض باللون الأحمر، كما منع متظاهرون سفينة أمريكية من مغادرة الميناء؛ إذ كانت تحمل على متنها شحنات من الأسلحة والذخائر كانت متجهة إلى إسرائيل.

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