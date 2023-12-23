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BBC

ردًا على صحيفة أمريكية.. مكتب نتنياهو ينفي نيته بتوجيه ضربة استباقية لحزب الله

08:19 م السبت 23 ديسمبر 2023

نتنياهو

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مصراوي

قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه لا صحة لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن الرغبة في توجيه ضربة استباقية لحزب الله اللبناني.

وأكد مكتب نتنياهو على أن إسرائيل تعمل منذ البداية على حسم المعركة بالجنوب في قطاع غزة وتحقيق الردع في الشمال على الحدود مع لبنان.

فيما قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت وعضو مجلس الحرب بيني جانتس كانا يريدان توجيه ضربة لحزب الله ونتنياهو ألغى ذلك.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت، اليوم السبت، إن الرئيس جو بايدن أقنع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم توجيه ضربة استباقية لحزب الله في لبنان محذرا من أنها ستؤدي لحرب إقليمية واسعة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، تصريحات يشير فيها إلى أن الدبلوماسية لحل الوضع بالحدود الشمالية مع لبنان أمر جيد لكن القوة ضرورية لتحقيق هدف إسرائيل.

وأكد المسؤول الإسرائيلي لـ " وول ستريت جورنال"، على أن جيش الاحتلال يسعى إلى الانتصار في جبهة الجنوب بغزة وتحقيق الردع في الشمال مع حزب الله.

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