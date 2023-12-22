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BBC

جوتيريش: نحن مع جهود مصر وقطر من أجل إطلاق سراح الأسرى في غزة

07:57 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

أنطونيو جوتيريش

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مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن هناك حاجة ماسة لرفع العراقيل أمام توزيع المساعدات في غزة.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي الجمعة: " نحن مع جهود مصر وقطر من أجل إطلاق سراح الأسرى في غزة".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن طريقة تنفيذ الهجمات الإسرائيلية في غزة تضع عراقيل جمة أمام توصيل المساعدات.

وتابع جوتيريش: " انتظرنا 70 يوما للحصول على موافقة إسرائيل على فتح معبر كرم سالم أمام حركة المساعدات، ونتمنى أن يكون قرار توسيع إدخال المساعدات إلى غزة بداية من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل".

وأشار جوتيريش: "لا مكان آمنا في غزة والفرق الإغاثية وموظفونا الأمميون لا يستطيعون التحرك، و فقدنا العدد الأكبر من موظفينا في غزة منذ تم إنشاء الأمم المتحدة، ومستعدون لزيادة الدعم المالي لسكان غزة ولكن لا يوجد هناك ما يمكن شراؤه".

وأضاف جوتيريش: "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع وأي مقترح آخر يحرم فلسطين من مستقبلها ويحرم إسرائيل من أمنها، وأنا مستاء للغاية من تصريحات مسؤولين إسرائيليين يشككون بحل الدولتين، كما أن وقف إطلاق النار لغايات إنسانية هو السبيل الوحيد لوقف المعاناة، والأمور لا تحدث حسبما نأمل وكنت آمل أن يحدث شيئا عندما طالبت بتفعيل المادة 99".

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة تبادل الأسرى حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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