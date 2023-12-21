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BBC

الهلال الأحمر الفلسطيني: 130 شخصًا يواجهون خطرًا في أحد مقراتنا في غزة

02:59 م الخميس 21 ديسمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني أرشيفية

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غزة - (بي بي سي)

حذّر الهلال الأحمر الفلسطيني الخميس من أن نحو 130 شخصًا، يحتمون في مركز تابع له في جباليا شمالي قطاع غزة، بينهم جرحى، معرضون للخطر بسبب إطلاق النار المستمر من جانب الجيش الإسرائيلي الذي "يحاصر" المبنى.

وقالت الجمعية في بيان لها إن القوات الإسرائيلية مازالت تحاصر مركز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا"، مضيفة أن "القصف المدفعي الشديد، وإطلاق النار من قبل القناصة مازال متواصل في محيط المركز".

وأكد الهلال الأحمر أن 127 شخصًا، بينهم مسعفون ومتطوعون وعائلاتهم، و22 جريحاً يتلقون العلاج في المركز، مهددون بالقصف وإطلاق النار. وطلبت وكالة فرانس برس تعليقا من الجيش الإسرائيلي على ذلك، لكنه لم يستجب على الفور.

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