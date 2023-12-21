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BBC

محاولة جديدة.. مجلس الأمن يسعى للتوصل لتصويت على قرار وقف إطلاق النار

11:49 ص الخميس 21 ديسمبر 2023

مجلس الأمن الدولي

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نيويورك - (بي بي سي)

من المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، محاولة جديدة للتصويت على وقف إطلاق النار في غزة.

وتجري مفاوضات دبلوماسية متوترة حول صياغة القرار لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض مرة أخرى، حيث تشير التقارير إلى أن النقطة الشائكة الرئيسية تتعلق بتفتيش ومراقبة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

وقالت الإمارات، التي أعدت مشروع القرار، إن المناقشات مستمرة على أعلى المستويات، مشيرة إلى أن الهدف منها هو التوصل إلى "قرار مؤثر".

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض مرة أخرى، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إنهم يعملون للتأكد من أن وصول المساعدات إلى غزة لن يكون معقداً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيدت أغلبية أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة"، حيث صوت 13 من أصل 15 عضوا لصالحه، في حين استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لتعطيل القرار، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

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BBC
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