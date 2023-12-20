إعلان

BBC

مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 3 بجروح خطيرة خلال عملية في نفق بغزة

06:54 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

مقتل 5 جنود إسرائيليين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أفادت مصادر لقناة "العربية" في تصريحات، اليوم الأربعاء، بمقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال عملية في نفق بقطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعلنت مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال اشتباك عناصرها مع قوة صهيونية راجلة في منطقة السرايا بمدينة غزة.

كذلك أشارت كتائب القسام إلى استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

فيما أكدت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف "التاندوم" في شارع الجلاء ومنطقة اليرموك بمدينة غزة.

مقتل 5 جنود إسرائيليين عملية في نفق بغزة طوفان الأقصى حرب غزة كتائب القسام حركة المقاومة الإسلامية حماس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو.. السرايا تستهدف قوة راجلة وجرافة للاحتلال بعبوة "ثاقب" في الشجاعية

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

انخفاض الحرارة ورياح.. "الأرصاد" تكشف توقعات الطقس غدا الخميس
لماذا قفزت أسعار الذهب في مصر إلى قرب 3 آلاف جنيه للجرام لأول مرة؟
40 صورة لنجوم الفن والمشاهير في فعاليات سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي