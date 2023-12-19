الحوثيون: التحالف الأمريكي يسعى إلى عسكرة البحر الأحمر لصالح الاحتلال الإسرائيلي

مصراوي

قال المكتب السياسي لحركة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الثلاثاء، إن التحالف البحري الذي أعلنته أمريكا جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني وغزة وعلى الأمة العربية والإسلامية.

وأكد المكتب السياسي للحوثيين على أن التحالف الأمريكي يهدف إلى تشجيع الكيان الصهيوني لمواصلة جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح أن التحالف يتناقض مع القانون الدولي ولا يحمي الملاحة البحرية بل يسعى إلى عسكرة البحر الأحمر لصالح الكيان الإسرائيلي.

وشدد المكتب السياسي للحوثيين على أن اعتراض الحوثيين للسفن الإسرائيلية والمتجهة لإسرائيل هو واجب أخلاقي يهدف لفك الحصار على غزة.