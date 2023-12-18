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BBC

فيديو| "وصلتم متأخرين".. المقاومة الفلسطينية ترد على الاحتلال بشأن اكتشاف نفق بغزة

06:08 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

اكتشاف نفق في غزة أرشيفية

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مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" فيديو يرد على الاحتلال الإسرائيلي بشأن إعلانهم اكتشاف نفق من أنفاق غزة تحت عنوان "وصلتم متأخرين"، في إشارة إلى أن النفق كان هجوميًا، وتم استخدامه في عمليات طوفان الأقصى وغير متصل بشبكة الأنفاق الدفاعيه"

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثوره على "أكبر نفق" يتم اكتشافه في غزة حتى الآن يعود لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وادّعى أن النفق يبعد 400 متر فقط من معبر "إيريز" بين غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في تصريحات صحفية قرب معبر إيريز: "إن طول النفق يبلغ حوالي 4 كيلومترات، وهي مسافة كافية لربط المنطقة الحدودية مع شمال مدينة غزة، والتي كانت مركزاً لحكم حماس قبل أن تتحول الآن إلى منطقة قتال مدمرة" وفق تعبيره.

وأشار هاجاري إلى أن النفق الأكبر الذي اكتشفه الاحتلال في غزة، يستهدف معبر إيريز الحدودي، دون أن يذكر تفاصيل بشأن إذا ما كانت حماس قد استخدمت النفق بالفعل في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وزعم هاجاري أن حماس استثمرت ملايين الدولارات في بناء النفق الذي استغرق بناؤه عدة سنوات، حيث يمكن للسيارات العبور خلاله.

فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تصريحات عن عن متحدث عسكري إسرائيلي يقول فيها إنه لا يستغرب أن تكون هذه استراتيجية حماس لكن المفاجئ نجاحها وحجم النفق كان صادما حقا.

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