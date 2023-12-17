إسرائيل تعزل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وترفض الإفصاح عن مكانه

رام الله - (د ب أ)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين، اليوم الأحد، أن "إدارة سجون الاحتلال ترفض الإفصاح عن مكان عزل الأسير القائد مروان البرغوثي بعد نقله من معتقل (عوفر) وعزله منذ ما يزيد على أسبوع".

وقال بيان صحفي، صادر عنهما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، إن "الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل القائد مروان البرغوثي".

وأضاف البيان "أن إدارة السجون أدعت وجود المعتقل البرغوثي في معتقل عزل (أيالون– الرملة)، واتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل معتقل (ريمونيم)".

وأشارت إلى أن "المعتقل مروان البرغوثي من بلدة كوبر قرب رام الله والبيرة، ومعتقل منذ 15 أبريل 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن 5 مؤبدات و40 عامًا".