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BBC

إسرائيل تعزل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وترفض الإفصاح عن مكانه

03:28 م الأحد 17 ديسمبر 2023

مروان البرغوثي

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رام الله - (د ب أ)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين، اليوم الأحد، أن "إدارة سجون الاحتلال ترفض الإفصاح عن مكان عزل الأسير القائد مروان البرغوثي بعد نقله من معتقل (عوفر) وعزله منذ ما يزيد على أسبوع".

وقال بيان صحفي، صادر عنهما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، إن "الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل القائد مروان البرغوثي".

وأضاف البيان "أن إدارة السجون أدعت وجود المعتقل البرغوثي في معتقل عزل (أيالون– الرملة)، واتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل معتقل (ريمونيم)".

وأشارت إلى أن "المعتقل مروان البرغوثي من بلدة كوبر قرب رام الله والبيرة، ومعتقل منذ 15 أبريل 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن 5 مؤبدات و40 عامًا".

مروان البرغوثي الأسرى الفلسطينين سجون الاحتلال حركة فتح

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