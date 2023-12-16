مصراوي

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، إن 130 موظفا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية حثوا الرئيس جو بايدن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، مواصلة قوات جيش الإحتلال القتال في الحرب التي شنتها على قطاع غزة وذلك رغم الضغوطات الدولية، مشيرا إلى إن إسرائيل تدفع ثمن الحرب بسقوط عدد كبير من أبنائها قتلي.

وأشار نتنياهو إلى أن الجانب الأمريكي مستمرفي المعارك مع جيش الإحتلال داخل قطاع غزة للقضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى، لافتا إلى أن بلاده لن تسمح بعودة خطأ معاهدة أوسلو.