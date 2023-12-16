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BBC

بعد دفن فلسطينيين أحياء.. مطالبات بتحقيق دولي في انتهاكات الاحتلال بمستشفى كمال عدوان

08:49 م السبت 16 ديسمبر 2023

مستشفى كمال عدوان

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بي بي سي
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفن مصابين فلسطينيين بينما لا يزالون أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، الذي انسحبت منه قوات الاحتلال بعد 9 أيام من "الحصار والاقتحام واقتراف فظائع مروعة".
وتحدث المرصد الأورومتوسطي ومقره في جنيف في بيانه، عن تلقي شهادات وشكاوى من طواقم طبية وإعلامية تؤكد أن "الجرافات الإسرائيلية دفنت فلسطينيين وهم أحياء في ساحة المستشفى قبل انسحابها منها صباح السبت"، مضيفا: "كان بالإمكان مشاهدة أحد الجثامين على الأقل وسط أكوام الرمال، وسط تأكيد مواطنين أنه كان مصاباً قبل دفنه وقتله".
ونقل مدير عام صحة غزة منير البرش لبي بي سي روايات من زملاء له، قالوا إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل مصابين في محيط المستشفى ودفنهم في ذات المكان".

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BBC
مستشفى كمال عدوان حرب غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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