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BBC

مجلس الحرب الإسرائيلي يصدق على تفتيش وإدخال مساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم

01:36 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

معبر كرم أبو سالم

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مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر كابينت الحرب في إسرائيل، صدق على تفتيش وإدخال مساعدات إنسانية لغزة من معبر كرم أبو سالم.

وفيما سبق أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية بوقوع اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، وفصائل المقاومة الفلسطينية، شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما شن الاحتلال غارة جوية على شرق رفح.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، الجمعة، إلى استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في تلك المنطقة على غرار مناطق شمال القطاع.

وطلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من سكان شرق رفح إخلاء منازلهم، حيث تشهد شوارع المدينة تشهد انتشاراً واسعاً للنازحين بالمخيمات.

ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات في المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة، وكذلك في خان يونس بالجنوب، لكن نادراً ما تقع اشتباكات مسلحة في مدينة رفح الحدودية مع مصر.

معبر كرم أبو سالم إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلية قطاع غزة رفح

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