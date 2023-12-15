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BBC

مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي الرئيس الفلسطيني في رام الله

11:20 ص الجمعة 15 ديسمبر 2023

جيك سوليفان

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بي بي سي

يصل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إلى الضفة الغربية المحتلة وسيلتقي اليوم الجمعة في رام الله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وسيركز الاجتماع بحسب مسؤول أمريكي على "دعم السلطة الفلسطينية ومناقشة سبل تعزيز الاستقرار في الضفة الغربية، ودعم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ومبادرات لمحاسبة المستوطنين المتشددين بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين".

والتقى سوليفان خلال جولته في المنطقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك وسط خلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن إدارة القطاع؛ حيث ترغب الولايات المتحدة بأن تُدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة عقب انتهاء الحرب، والتركيز على حل الدولتين، بينما تعارض إسرائيل وجود السلطة الفلسطينية في غزة.

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BBC
جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الضفة الغربية محمود عباس جو بايدن أخبار BBC

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