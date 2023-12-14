المقاومة تقتحم منزلًا بداخله عدد من جنود الاحتلال وتسقط 6 بين قتيل وجريح

مصراوي

قال سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنهم أوقعوا في عملية مع كتائب القسام 6 من جنود العدو بين قتيل وجريح، بعد اقتحام منزل تحصنوا به في الشجاعية.

وتابعت سرايا القدس خلال بيان لها اليوم الخميس: "قصفنا في عملية مشتركة مع القسام تجمعات العدو شرق خانيونس وأوقعنا إصابات مباشرة".

وأشارت سرايا القدس، أنّها تمكنت من إيقاع 6 من جنود العدو بين قتيل وجريح، بعد اقتحام منزل تحصنوا بداخله في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة، إضافة إلى قصف التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال بمحور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

كما قصفت سرايا القدس التحشدات العسكرية في محيط تلة تأمين طوطح شرق المحافظة الوسطى بوابل من قذائف الهاون.

وفي السياق، استهدفت "سرايا القدس"، ناقلة جند ودبابة ميركافا صهيونية بقذائف "التاندوم"في محور التقدم بحي الزيتون شرق غزة.