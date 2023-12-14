الكنيست الإسرائيلي يوافق على الميزانية التكميلية لفترة الحرب لعام 2023

تل أبيب - (ا ف ب)

وافق الكنيست الإسرائيلي الخميس على إضافة 25.9 مليار شيقل (سبعة مليارات دولار) إلى الميزانية للمساعدة في تغطية تكاليف حرب غزة، مثل تعويضات جنود الاحتياط والإسكان الطارئ للنازحين داخليًا.

وقال متحدث باسم الكنيست إن التعديل، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 59 نائبًا ومعارضة 45، زاد ميزانية عام 2023 إلى 510 مليارات شيكل (139 مليار دولار).

وأقرت إسرائيل ميزانية 2023 الأصلية إلى جانب ميزانية 2024 في مايو.